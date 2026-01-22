Зустріч Зеленського і Трампа завершилася

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі завершилася.

"Зустріч завершилася", - повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров у четвер.

Пізніше він додав, що наприкінці розмови лідери "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав результати зустрічі хорошими, не уточнивши деталей.

"Скільки тривала – не рахували, але зустріч хороша", - сказав він на відповідне запитання журналістів.

У коментарі "Українській правді" Никифоров повідомив, що зустріч Зеленського і Трампа тривала близько години.