Інтерфакс-Україна
Події
15:48 22.01.2026

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

1 хв читати
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 21 січня 2026 року видала сертифікат ІУ123260108657, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації будинків №10 та №11 житлового комплексу "Озерний гай Гатне" (Київська обл., с. Гатне), повідомили у пресслужбі девелопера проєкту "Інтергал-Буд".

Обидва будинки - шестиповерхові, в них відповідно 54 та 76 квартир загальною площею 3382,5 кв. м та 5530,3 кв. м, вбудовано-прибудованих приміщень – 316,2 кв. м та  1829,7 кв. м.

ЖК "Озерний гай Гатне" - масштабний заміський проєкт квартальної забудови комфорт-класу від "Інтергал-Буд". На площі понад 48 га розташовано 47 житлових будинків малої та середньої поверховості від чотирьох до 10 поверхів, працюють дві приватні школи, а в пішій доступності розташовано державний дитячий садок і школа.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія  ввела в експлуатацію понад 194 617 кв. м та запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 тис. кв. м.

Теги: #інтергал_буд #озерний_гай_гатне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 05.01.2026
Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

11:26 05.01.2026
"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

14:47 24.12.2025
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

13:00 10.12.2025
Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

15:37 27.10.2025
+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

16:25 21.10.2025
Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

15:12 30.09.2025
"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

10:53 07.08.2025
У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

13:25 30.07.2025
Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

ВАЖЛИВЕ

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

ОСТАННЄ

ТРК "Проспект" відновив роботу в Києві

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Кабмін звільнив заступника міністра освіти Сташківа

На в'їзді до Козачої Лопані загинуло двоє волонтерів через удар російського дрона

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

Зустріч Зеленського і Трампа завершилася

Голова освітнього комітету Ради закликає громади не маніпулювати надбавками до зарплат вчителів

Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА