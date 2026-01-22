"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію два будинки в ЖК "Озерний гай Гатне"

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 21 січня 2026 року видала сертифікат ІУ123260108657, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації будинків №10 та №11 житлового комплексу "Озерний гай Гатне" (Київська обл., с. Гатне), повідомили у пресслужбі девелопера проєкту "Інтергал-Буд".

Обидва будинки - шестиповерхові, в них відповідно 54 та 76 квартир загальною площею 3382,5 кв. м та 5530,3 кв. м, вбудовано-прибудованих приміщень – 316,2 кв. м та 1829,7 кв. м.

ЖК "Озерний гай Гатне" - масштабний заміський проєкт квартальної забудови комфорт-класу від "Інтергал-Буд". На площі понад 48 га розташовано 47 житлових будинків малої та середньої поверховості від чотирьох до 10 поверхів, працюють дві приватні школи, а в пішій доступності розташовано державний дитячий садок і школа.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 кв. м та запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 тис. кв. м.