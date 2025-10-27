+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання
Проєкт від Інтергал-Буд демонструє стабільне зростання вартості м² і високий попит.
Продажі в житловому комплексі Polar Park стартували лише в червні, а вже за три місяці вартість квадратного метра зросла на 10%.
Ті, хто інвестував на старті, сьогодні вже мають прибуток - ще до завершення будівництва.
Наприклад, 1-кімнатна квартира площею 48 м², яка на старті продажу, в червні коштувала 2 200 000 грн, сьогодні коштує вже 2 400 000 грн.
Зростання вартості та інтересу до проєкту безпосередньо пов’язані з високими темпами робіт - будинки буквально зростають на очах. Це додає довіри інвесторам і формує стабільний попит на квартири у комплексі.
Polar Park - це масштабний проєкт із продуманою концепцією міського середовища.
Тут усе створено для комфортного життя та зростання цінності нерухомості:
• сучасна архітектура і дизайнерські лобі;
• благоустрій із зонами відпочинку та озелененням;
• підземний паркінг і закрита територія;
• торговельні простори з мережевими магазинами, кафе і ресторанами;
• продумана логістика між житловими, бізнес- і рекреаційними зонами.
Найцікавіше - попереду: Polar Park стрімко розвивається, і разом із ним зростає ціна на квартири - тому купувати зараз справді вигідно.