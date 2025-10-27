+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

Проєкт від Інтергал-Буд демонструє стабільне зростання вартості м² і високий попит.

Продажі в житловому комплексі Polar Park стартували лише в червні, а вже за три місяці вартість квадратного метра зросла на 10%.

Ті, хто інвестував на старті, сьогодні вже мають прибуток - ще до завершення будівництва.

Наприклад, 1-кімнатна квартира площею 48 м², яка на старті продажу, в червні коштувала 2 200 000 грн, сьогодні коштує вже 2 400 000 грн.

Зростання вартості та інтересу до проєкту безпосередньо пов’язані з високими темпами робіт - будинки буквально зростають на очах. Це додає довіри інвесторам і формує стабільний попит на квартири у комплексі.

Polar Park - це масштабний проєкт із продуманою концепцією міського середовища.

Тут усе створено для комфортного життя та зростання цінності нерухомості:

• сучасна архітектура і дизайнерські лобі;

• благоустрій із зонами відпочинку та озелененням;

• підземний паркінг і закрита територія;

• торговельні простори з мережевими магазинами, кафе і ресторанами;

• продумана логістика між житловими, бізнес- і рекреаційними зонами.

Найцікавіше - попереду: Polar Park стрімко розвивається, і разом із ним зростає ціна на квартири - тому купувати зараз справді вигідно.