У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park
1 серпня компанія Інтергал-Буд відкрила відділ продажу житлового комплексу Polar Park — нового масштабного проєкту комфорт-класу в Оболонському районі Києва. Просторий офіс розмістився у торговому центрі "Полярний" за адресою вул. Петра Калнишевського, 2, і вже приймає відвідувачів.
Тут потенційні покупці можуть ознайомитися з усіма перевагами комплексу, побачити макет забудови, отримати консультацію щодо планувань, цін, наявних квартир та умов придбання. Простір відділу оформлено в єдиній стилістиці бренду і дозволяє з перших хвилин відчути філософію Polar Park.
"Polar Park створений за принципом “місто в місті” — з повною інфраструктурою, продуманими деталями і фокусом на щоденний комфорт мешканців. Ми відкриваємо відділ продажу, щоб клієнти могли побачити, як влаштоване життя в Polar Park ще до покупки", — зазначає Олена Рижова, комерційна директорка Інтергал-Буд.
Про комплекс
Polar Park — сучасний проєкт комфорт-класу, який складається з п’яти 25-поверхових будинків, об’єднаних стилобатною частиною з магазинами, сервісами та паркінгом.
Комплекс вирізняється вигідним розташуванням — поруч із Пуща-Водицею, озером Міністерським і лісовими масивами Виноградаря. Це забезпечує мешканцям свіже повітря, тишу й близькість до природи, а також комфортну логістику — завдяки швидкому виїзду на площу Шевченка та зручному доступу до метро.
Особливості Polar Park
- Концепція «місто в місті»: повна інфраструктура у межах комплексу
- Комбіновані простори: відкриті зони для мешканців району + приватна територія для резидентів
- Надземний і підземний паркінг, велосховища
- Власна стилобатна частина з магазинами й сервісами
- Озеленена територія з автоматичним поливом
- Дотримання принципів безбар’єрності
- Енергоефективні рішення та сучасні інженерні технології
Чому саме Polar Park?
Назва комплексу символічна:
Polar — чисте повітря, спокій і нова якість життя поруч із природою.
Park — не лише зелена територія, а філософія міського простору з місцями для відпочинку, роботи та активностей.
Запрошуємо завітати до нового відділу продажу та дізнатися більше про переваги життя в Polar Park.
Контакти:
📍 м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, ТЦ "Полярний"
📞 044 334 7132
📅 Пн–Пт: 10:00–19:00 | Сб–Нд: 10:00–17:00