10:53 07.08.2025

У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

1 серпня компанія Інтергал-Буд відкрила відділ продажу житлового комплексу Polar Park — нового масштабного проєкту комфорт-класу в Оболонському районі Києва. Просторий офіс розмістився у торговому центрі "Полярний" за адресою вул. Петра Калнишевського, 2, і вже приймає відвідувачів.

Тут потенційні покупці можуть ознайомитися з усіма перевагами комплексу, побачити макет забудови, отримати консультацію щодо планувань, цін, наявних квартир та умов придбання. Простір відділу оформлено в єдиній стилістиці бренду і дозволяє з перших хвилин відчути філософію Polar Park.

"Polar Park створений за принципом “місто в місті” — з повною інфраструктурою, продуманими деталями і фокусом на щоденний комфорт мешканців. Ми відкриваємо відділ продажу, щоб клієнти могли побачити, як влаштоване життя в Polar Park ще до покупки", — зазначає Олена Рижова, комерційна директорка Інтергал-Буд.

 

Про комплекс

Polar Park — сучасний проєкт комфорт-класу, який складається з п’яти 25-поверхових будинків, об’єднаних стилобатною частиною з магазинами, сервісами та паркінгом.

Комплекс вирізняється вигідним розташуванням — поруч із Пуща-Водицеюозером Міністерським і лісовими масивами Виноградаря. Це забезпечує мешканцям свіже повітря, тишу й близькість до природи, а також комфортну логістику — завдяки швидкому виїзду на площу Шевченка та зручному доступу до метро.

Особливості Polar Park

  • Концепція «місто в місті»: повна інфраструктура у межах комплексу
  • Комбіновані простори: відкриті зони для мешканців району + приватна територія для резидентів
  • Надземний і підземний паркінг, велосховища
  • Власна стилобатна частина з магазинами й сервісами
  • Озеленена територія з автоматичним поливом
  • Дотримання принципів безбар’єрності
  • Енергоефективні рішення та сучасні інженерні технології

Чому саме Polar Park?

Назва комплексу символічна:

Polar — чисте повітря, спокій і нова якість життя поруч із природою.

Park — не лише зелена територія, а філософія міського простору з місцями для відпочинку, роботи та активностей.

Запрошуємо завітати до нового відділу продажу та дізнатися більше про переваги життя в Polar Park.

Контакти:

📍 м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, ТЦ "Полярний"

📞 044 334 7132

📅 Пн–Пт: 10:00–19:00 | Сб–Нд: 10:00–17:00

