03:41 19.12.2025

Китайські власники мережі TikTok продали її американський сегмент – ЗМІ

Китайський власник TikTok, компанія ByteDance, підписала угоди з трьома інвесторами про продаж понад 80% активів компанії в США, повідомила агенція Reuters у четвер.

"Китайський власник TikTok, компанія ByteDance, підписала обов'язкові угоди з трьома великими інвесторами про продаж трохи більше 80% активів компанії в США американським та світовим інвесторам, щоб уникнути заборони уряду США, повідомив у четвер співробітникам генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу", - йдеться в повідомленні Reuters.

"Ця угода є важливим кроком у напрямку вирішення багаторічної невизначеності щодо майбутнього додатка для коротких відео в США, яка триває з серпня 2020 року, коли тодішній президент Дональд Трамп вперше без успіху спробував заборонити додаток, який зараз регулярно використовують понад 170 мільйонів американців", - зазначено в матеріалі агенції.

Компанія повідомила співробітникам, що ByteDance і TikTok підписали обов'язкові угоди з трьома керуючими інвесторами: Oracle (ORCL.N), Silver Lake і MGX, про створення нового американського спільного підприємства TikTok під назвою TikTok USDS Joint Venture LLC.

TikTok зазначила в меморандумі, що угода дозволить "понад 170 мільйонам американців продовжувати відкривати для себе світ нескінченних можливостей як частину важливої глобальної спільноти".

Джерело: https://www.reuters.com/business/american-investor-consortium-acquire-tiktok-us-entity-axios-reports-2025-12-18/

Теги: #продаж #китай #tiktok #сша

