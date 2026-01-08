8 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 січня відзначають Всесвітній день друку, День обертання Землі, День повитух, День "Допоможи шкірі взимку".

Віряни вшановують пам'ять преподобного Еміліана та святого преподобного Юрія.

День 1415 Російська агресія - Day 1415 Russian aggression

День обертання Землі

Щорічно 8 січня людьми з різних куточків планети відзначається День обертання Землі. У 1851 році фізик родом із Франції, на ім’я Жан Фуко, створив інструмент, за допомогою якого пізніше закріпив свою теорему про те, що Земля обертається.

Обертання Землі – це обертання нашої планети навколо власної осі. Земля обертається на схід, у поступальному русі, а якщо дивитися з боку північної полярної зірки, то проти годинникової стрілки. Північний і Південний полюси – це точки, де вісь обертання Землі перетинає її поверхню. Це обертання відповідає за цикл дня і ночі та суттєво впливає на довкілля та умови життя.

День повитух

8 січня наші предки вшановували повитух. Цей день ще називали Бабиним днем або Бабиними кашами.

Баби-повитухи здавна були у кожному населеному пункті. Громада висувала до них чималі вимоги, а займатися цією справою могли тільки обрані. Їхнє мистецтво передавалося у спадок – від матері до дочки. Але в будь-якому випадку це була жінка, що вже вийшла з дітородного віку, мала своїх дітей, відзначалася незаплямованою репутацією та охайністю. І головне – володіла особливими професійними знаннями та вміннями.

Існувало повір’я, що між повитухою та прийнятим нею немовлям на все життя зберігається духовний зв’язок. Тому її запрошували на всі важливі події у житті – хрестини, проводи до війська, весілля. Часто такі жінки не тільки допомагали породіллям, а й були знахарками – лікували недужих односельців за допомогою цілющих трав та давньої народної магії.

В європейських країнах професія повитухи набагато раніше набула офіційного статусу. Наприклад, у Польщі робота жінок, які приймали пологи, з XV століття оплачувалася з бюджету міста чи села за рахунок громади. В Англії вже у XVIII столітті повитухи отримували спеціальні ліцензії та навіть видавали книжки з порадами для жінок про те, як належить поводитися у період вагітності та при пологах.

Всесвітній день друку

Це день мистецтва і майстерності набору тексту. Він наголошує на важливості набору тексту в нашому повсякденному житті, від особистого спілкування до професійної діяльності. Цей день присвячений визнанню досягнень у технології набору тексту та заохоченню людей вдосконалювати свої навички набору тексту.

День "Допоможи шкірі взимку"

День "Допомоги шкірі взимку" щорічно відзначають у США. Покликаний нагадати про важливість догляду за шкірою в холодну пору року.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Степана Володимировича Більського (1866–1943), українського геолога, топографа, краєзнавця, науковця, педагога;

160 років від дня народження Степана Юліановича Кобилянського (1866–1940), українського живописця, брата письменниці Ольги Кобилянської;

140 років від дня народження Степана Йосиповича Шкурата (1886–1973), українського актора; за іншими даними народився 27.12.1885 р.;

100 років із дня народження Олексія Адаменка (1926-2021), інженера, аграрія, вченого у галузі електрифікації сільського господарства.

Ще цього дня:

1918 – Під час виступу перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів - програму мирної перебудови післявоєнного світу, яка мала сприяти закінченню Першої світової війни;

1957 - Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1959 - Французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки (1958-1969);

1961 - Французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності;

1978 - Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані;

2004 - У Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі;

2020 - Збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 осіб.

Церковне свято:

День пам’яті преподобного Еміліана

Він був відомим сповідником, адже він присвятив своє життя Господу, читав проповіді, сповідував християнство. Через свою віру пережив чимало мук, помер у старості. За церковними переказами, його життя припало на IX століття.

День пам’яті святого преподобного Юрія

Він був одним із найвідоміших святих у християнстві. Він народився у Лівані в III столітті і став відомий своїми дивами та життям, присвяченим служінню Богу. Юрій служив у римській армії, де зазнав переслідувань через свою віру. Він відмовився зректися християнства і за це був страчений. Його вірність Богу, навіть перед обличчям смерті, зробила його символом мужності і віри.

Іменини:

Григорій, Євген, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, Агнеса, Василина, Домна.

З прикмет цього дня:

Яка погода, таким буде серпень (снігопад – до дощу, сонячна погода – до спеки); Вітер дме з південної сторони до спекотного літа; Безвітряна погода – влітку буде ясно і тепло. Уночі на небі багато зірок, яскравий Місяць – незабаром прийдуть люті морози; Запітніли вікна у будинку – до відлиги;