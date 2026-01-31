31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 січня в Україні і світі відзначають День ювеліра, Міжнародний день зебри.

Віряни вшановують пам’ять святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана.

День 1438 Російська агресія - Day 1438 Russian aggression

День ювеліра

Професія є однією з найдавніших в історії, і вимагає від своїх представників одночасно досконалого художнього смаку і математичного складу розуму. Ювелірне мистецтво сьогодення – це результат поєднання сучасних технологій та досвіду, який налічує тисячі років.

Найдавніші за віком прикраси люди виготовляли з мушлів, кісток, дерева, каміння. Ставали у нагоді й самородки металів – міді, свинцю, олова та золота, адже це були, на відміну від каміння, більш податливі матеріали. Найбільше у стародавньому світі було прикрас з міді, про що свідчать численні археологічні знахідки. Виготовляли їх шляхом механічної деформації самородків.

З часом люди навчилися їх розплавляти. Так виникло лиття. Новий метод дозволив робити сплави з різних металів. Так зі сплаву міді та олова люди створили бронзу. Довгий час бронза була основним матеріалом для виготовлення не лише прикрас, а й зброї та різних інструментів, предметів вжитку.

Міжнародний день зебри

Ініціаторами впровадження цього дня стали природоохоронні організації, метою яких є збереження цих унікальних смугастих тварин.

Вчені намагаються привернути увагу громадських організацій та політиків до проблеми зменшення численності травоїдних, у тому числі й зебр. Вони наголошують на тому, що подібне ставлення швидко призведе до порушення харчового ланцюжка у природі, спричинить зникнення інших тварин та рослин, уповільнить кругообіг корисних мінералів та інших речовин з ґрунту до рослин. У деяких регіонах це може призвести до виникнення голоду та епідемій, тому вирішувати питання захисту потрібно негайно, не чекаючи появи непоправних наслідків.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Олександра Миколайовича Динника (1876–1950), українського вченого в галузі механіки та теорії пружності, засновника наукової школи з теорії пружності в Україні; за іншими даними народився 21.03.1876 р.;

140 років від дня народження Віктора Приходька (1886-1982), громадського, політичного та державного діяча, міністра юстиції Директорії України, голови Українського конгресового комітету у США, борця за незалежність України у XX столітті;

110 років від дня народження Арсена Мартиновича Макари (1916–1975), українського вченого в галузі металознавства і технологій зварювання металів, який заклав основи технології зварювання металів плавкою;

100 років від дня народження Ніни Антонівни Караванської (Строкатої-Караванської) (1926–1998), української мікробіологині, імунологині, правозахисниці, дисидентки, громадської діячки, співзасновниці УГГ, дружини Святослава Караванського (США).

Ще цього дня:

1941 рік – Створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1950 рік – Президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік – Здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі "Експлорер-1", котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік – США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

2020 рік – Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратома.

Церковне свято:

31 січня у церковному календарі – день пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. Це християнські святі, які жили в III-IV століттях. Їх життя було присвячене служінню людям, особливо хворим та бідним, та відоме багатьма зціленнями, здійснюваними молитвою та безоплатним лікуванням. Святий Кир був родом із Олександрії, Єгипет. Вивчав медицину, і згодом став відомим лікарем у своєму місті. Він лікував людей безоплатно, не просто допомагав їм фізично, але також підтримував духовно, навертав їх до християнства.

Святий Іван був воїном, але вирішив покинути військову службу і стати учнем Кира. За короткий час їхня духовна дружба росла, і вони працювали разом, допомагаючи людям. Їх заарештували під час переслідувань християн імператором Діоклетіаном. Навіть під тортурами вони не зреклися своєї віри і в результаті загинули мученицькою смертю.

Іменини:

Віктор, Микита, Богдан, Іван, Ілля, Клавдій, Вікторія.

З прикмет цього дня:

Тяги в печі немає – буде сира погода, а сильна тяга до заметілі; Горобці почали утеплювати гнізда – чекайте на холоднечу; Ворони голосно кричать – до бурі чи снігової заметілі; Дрова не хочуть горіти – до тепла.