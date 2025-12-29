Китай розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами поблизу Тайваню — ЗМІ

Китай у понеділок розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами навколо Тайваню, залучивши сухопутні війська, військово-морські сили, винищувальну авіацію та артилерію в межах маневрів "Місія справедливості–2025", тоді як Тайвань привів свої збройні сили у стан підвищеної готовності та відпрацьовує дії з відбиття можливого нападу, повідомляє Reuters.

"Як заявило Східне командування театру воєнних дій Народно-визвольної армії Китаю, сили були зосереджені на півночі та південному заході Тайванської протоки. Під час навчань відпрацьовувалися бойові стрільби та імітаційні удари по наземних і морських цілях. Маневри триватимуть і у вівторок та включатимуть сценарії блокади основних портів острова й його оточення", - йдеться в повідомленні.

Високопосадовець служби безпеки Тайваню повідомив виданню, що навколо острова діють десятки китайських військових кораблів і літаків, частина з яких "навмисно наближалася" до суміжної зони Тайваню, яка простягається на 24 морські милі від узбережжя.

Представник Східного командування театру воєнних дій КНР Ши Ї заявив, що навчання є "серйозним попередженням силам незалежності Тайваню та зовнішнім силам втручання".

У відповідь уряд Тайваню засудив дії Китаю. Міністерство оборони острова опублікувало відео з демонстрацією озброєння, зокрема американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тайванські збройні сили переведені у стан підвищеної готовності та готуються до проведення "навчань швидкого реагування" у разі, якщо Пекін раптово перетворить навчання на реальний напад.

"Усі військовослужбовці наших збройних сил залишатимуться максимально пильними та повністю готовими, вживаючи конкретних дій для захисту цінностей демократії та свободи", — заявили в міністерстві оборони Тайваню.

Берегова охорона Тайваню повідомила про направлення великих кораблів у відповідь на активність китайської берегової охорони поблизу острова та про координацію з військовими для мінімізації впливу навчань на судноплавство й рибальство. Авіаційна влада Тайваню також заявила, що Китай визначив "тимчасову небезпечну зону" в повітряному просторі Тайбея для 10-годинних бойових стрільб у вівторок.

Тайвань відкидає заяви Китаю про суверенітет над островом, наголошуючи, що лише народ Тайваню має право вирішувати власне майбутнє.

"Це вже шоста велика хвиля китайських військових навчань із 2022 року — після візиту тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на демократично керований острів. Навчання також відбуваються на тлі загострення риторики Пекіна щодо Тайваню та після оголошення США про продаж острову озброєнь на суму $11,1 млрд — найбільший пакет військової допомоги в історії Тайваню", - зазначено в повідомленні.