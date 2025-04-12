Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

Тайвань провів перші тарифні переговори з США в п’ятницю, з надією на подальші консультації найближчим часом, заявив уряд острова у суботу, повідомляє Reuters.

"Тайвань, великий виробник напівпровідників, який наразі стикається з тарифами на рівні 32%, висловив невдоволення щодо несправедливості цих зборів і запропонував Сполученим Штатам нульовий тарифний режим, а також збільшення закупівель та інвестицій в країну. Згідно із заявою Управління торгових переговорів Тайваню, переговори відбулися у форматі відеоконференції з американськими чиновниками, імена яких не були оприлюднені", йдеться в повідомленні.

Основною темою переговорів стали взаємні тарифи між Тайванем та США, нетарифні бар’єри в торгівлі та інші економічні питання, зокрема експортний контроль. У заяві зазначено, що обидві сторони сподіваються на подальші консультації в найближчому майбутньому для зміцнення економічних і торговельних відносин між Тайванем та США.

Тайвань, де розташований найбільший у світі контрактний виробник мікросхем TSMC, давно прагне укласти угоду про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами, навіть незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв’язків між країнами.

Джерело:https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-holds-first-tariff-talks-with-united-states-2025-04-12/