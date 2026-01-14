Інтерфакс-Україна
Події
20:12 14.01.2026

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

1 хв читати
Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і іншими учасниками переговорної групи України.

"Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що Україна очікує такої ж енергійної роботи з американської сторони. "Я особисто дуже очікую", - наголосив президент.

 

Теги: #переговори #документи #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 14.01.2026
Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

19:40 14.01.2026
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

21:02 13.01.2026
Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

20:55 13.01.2026
Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

20:36 13.01.2026
Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

15:46 09.01.2026
Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

00:22 07.01.2026
Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

21:36 06.01.2026
Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

21:15 06.01.2026
У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларації Франції, Британії та України - Зеленський

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларації Франції, Британії та України - Зеленський

20:14 03.01.2026
Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дні – "Запоріжжяобленерго"

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА