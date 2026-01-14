Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим і іншими учасниками переговорної групи України.

"Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він додав, що Україна очікує такої ж енергійної роботи з американської сторони. "Я особисто дуже очікую", - наголосив президент.