Інтерфакс-Україна
Події
19:40 14.01.2026

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

2 хв читати
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС
Фото: https://www.president.gov.ua/

Штаб координації ситуації в Києві на час відновлення постачання електрики та опалення буде створений найближчим часом, а в українській енаргетиці буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Багато питань потребують термінового вирішення… Перше: буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, який був призначений на посаду раніше в середу.

Зеленський також повідомив, що урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. "Кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - повідомив президент.

Він повідомив про нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, на якій особлива увага була приділена ситуації в Києві, і повідомив, що після російських ударів і погіршення погодних умов пемонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко назвав ситуацію в столиці найскладнішою за 4 роки повномасштабної війни. "На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги", - повідомив він за результатами засідання комісії ТЕБ та НС.

З 13 січня після чергової масованої атаки РФ весь Київ перейшов на режим екстрених відключень електроенергії. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. У Київській області "ДТЕК" вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, завдяки чому екстрені відключення було скасовано. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.

Пізніше НЕК "Укренерго" анонсував на 15 січня обмеження електропостачання в усіх регіонах України через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

 

Теги: #київ #енергетика #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 14.01.2026
Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

19:44 14.01.2026
Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

18:20 14.01.2026
Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

16:48 14.01.2026
У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

16:07 14.01.2026
Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

Кличко: Столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах

15:54 14.01.2026
В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

14:02 14.01.2026
Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

Київ був зовсім непідготовлений до викликів ОЗП в умовах війни – Шмигаль

13:50 14.01.2026
Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

ОСТАННЄ

Фонд Пінчука проведе низку українських заходів у Давосі з нагоди ВЕФ 2026

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

АП ВАКС залишила без змін заставу на 10 млн грн стосовно депутата Волинської облради, якого викрили на хабарі

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА