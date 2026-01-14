Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Фото: https://www.president.gov.ua/

Штаб координації ситуації в Києві на час відновлення постачання електрики та опалення буде створений найближчим часом, а в українській енаргетиці буде запроваджено режим надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Багато питань потребують термінового вирішення… Перше: буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

За його словами, керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, який був призначений на посаду раніше в середу.

Зеленський також повідомив, що урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. "Кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну", - повідомив президент.

Він повідомив про нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, на якій особлива увага була приділена ситуації в Києві, і повідомив, що після російських ударів і погіршення погодних умов пемонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко назвав ситуацію в столиці найскладнішою за 4 роки повномасштабної війни. "На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги", - повідомив він за результатами засідання комісії ТЕБ та НС.

З 13 січня після чергової масованої атаки РФ весь Київ перейшов на режим екстрених відключень електроенергії. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. У Київській області "ДТЕК" вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, завдяки чому екстрені відключення було скасовано. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.

Пізніше НЕК "Укренерго" анонсував на 15 січня обмеження електропостачання в усіх регіонах України через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.