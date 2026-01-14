Інтерфакс-Україна
15:54 14.01.2026

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

Фото: Київська міська рада

Ситуація в Києві дуже складна і наймасштабніша за 4 роки повномасштабної війни, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На сьогодні близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення. (З тих шести тисяч, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня). Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень, і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги", - написав Кличко в телеграм-каналі за результатами засідання комісії ТЕБ та НС.

Він зазначив, що ситуація з теплом на правому березі вже більш стабільна. Більш складна – на лівому березі міста.

"Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики працюють, роблять все, що можуть. Але наразі  Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Тобто, погодинні графіки не діють", - додав Кличко, вказавши, що за інформацією компанії ДТЕК, мешканці столиці зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти, а подекуди й більше – без нього.

Енергетики зауважують, що час може змінюватися, адже пошкоджена енергосистема працює в аварійних умовах. Впливає ще й погода та перевантаження мереж.

"Тому, на жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - резюмував мер.

Теги: #київ #опалення #енергопостачання #кличко

