15:35 14.01.2026

Київ працює над внесенням прибуткового будинку Якова Кияка до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Департаментом охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вживаються заходи щодо занесення історичного флігеля на вулиці Рейтарській, 9, в столиці до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

"Відповідно до наказу Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.12.2025 №79 "Про внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва" серед інших, будинок прибутковий Якова Кияка, в якому містилося будівельне бюро архітектора Йосипа Зекцера за адресою: вул. Рейтарська, 9, занесений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що з метою здійснення організаційно-правових заходів щодо занесення щойно виявленого об’єкта культурної спадщини за адресою вул. Рейтарська, 9 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення, Департаментом охорони культурної спадщини вживаються заходи.

Як повідомлялось, 15 січня петиція на сайті Київської міської ради із закликом захистити "Дворик з воронами" на вулиці Рейтарській у столиці від забудови набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь на петицію, київська влада заявила, що "Дворик з воронами" на обліку як пам’ятка або об’єкт культурної спадщини не перебуває. Водночас, зазначалося, що на даній земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі, що належать на праві приватної власності ТОВ "Центр регіонального розвитку".

25 грудня петиція на сайті Київської міськради із закликом зберегти історичний флігель на вулиці Рейтарській, 9, в столиці ("Дворик з воронами") набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

