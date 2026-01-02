Інтерфакс-Україна
13:54 02.01.2026

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити утримання собак на ланцюгу в Україні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 1 жовтня і станом на 1 січня вона набрала лише 115 голосів із 25 тис. необхідних.

"Закликаю заборонити утримання собак на ланцюгу на території України. Ланцюг для собаки означає довічне ув’язнення, фізичні страждання та психологічну травму. Це форма жорстокого поводження, яка суперечить принципам гуманності та закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", - йшлося в тексті петиції.

На думку автора петиції, особливо нелюдським є утримання тварин на ланцюгах під час війни та обстрілів. 

У звʼязку з цим, пропонувалося: законодавчо заборонити утримання собак на ланцюгах; встановити дієві штрафи та механізми контролю; популяризувати гуманні альтернативи (вільні вольєри, огороджені двори, вигул).

