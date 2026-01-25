Інтерфакс-Україна
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розмістити у вестибюлях Київського метрополітену фандомати для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 26 листопада і станом на 25 січня петиція набрала лише 780 голосів із 6 тис. необхідних.

"В цивілізованих країнах, зокрема в Туреччині, проїзд в метро можна оплатити шляхом збору пластикових пляшок у фандомат - пристрій, який видає квиток для проїзду. Цю практику можна буде втілити в життя в Київському метрополітені", - йшлося у петиції.

Як повідомлялося, раніше петиція на сайті Київської міськради із закликом запровадити сучасну систему контейнерів для сортування сміття у житлових кварталах столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

