Інтерфакс-Україна
Події
15:26 24.01.2026

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

2 хв читати
Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян повідомила про завершення дводенних перемовин української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

"Перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися, - повідомила Давітян журналістам.

У свою чергу радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський зараз проводить розмову з членами української делегації. "Зараз президент розмовляє з делегацією", - сказав він журналістам.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляє, що члени американської делегації Стівен Віткофф та Джаред Кушнер протягом дня, в суботу, зустрінуться в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

"Шош Бедросіан, речниця офісу Нетаньяху, підтвердила зустріч, але відмовилася назвати конкретний час. Вона не надала детальної інформації щодо порядку денного. Зазвичай ізраїльські лідери виконують офіційні обов'язки у вихідні дні після закінчення єврейського суботнього відпочинку в суботу ввечері. Посольство США в Єрусалимі не надало жодних коментарів щодо зустрічі, про яку раніше повідомили ізраїльські ЗМІ", - написало видання.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю в першій половині дня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п'ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Теги: #сша #україна #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 24.01.2026
Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

12:55 24.01.2026
США посилює тиск на іранський тіньовий флот – посол Стефанішина

США посилює тиск на іранський тіньовий флот – посол Стефанішина

04:01 24.01.2026
Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

00:42 24.01.2026
США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

00:11 24.01.2026
У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

У Білому домі назвали "продуктивним" перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

21:53 23.01.2026
Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

20:02 23.01.2026
Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

17:10 23.01.2026
Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

15:14 23.01.2026
Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

14:15 23.01.2026
Єврокомісія розгортає в Україні 447 аварійних генераторів на суму EUR3,7 млн

Єврокомісія розгортає в Україні 447 аварійних генераторів на суму EUR3,7 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

ОСТАННЄ

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

У більшість областей йде потепління, але ожеледь і налипання снігу можуть ускладнити роботу підприємств та транспорту

Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА