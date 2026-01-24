Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян повідомила про завершення дводенних перемовин української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

"Перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися, - повідомила Давітян журналістам.

У свою чергу радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Володимир Зеленський зараз проводить розмову з членами української делегації. "Зараз президент розмовляє з делегацією", - сказав він журналістам.

Видання Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляє, що члени американської делегації Стівен Віткофф та Джаред Кушнер протягом дня, в суботу, зустрінуться в Ізраїлі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху.

"Шош Бедросіан, речниця офісу Нетаньяху, підтвердила зустріч, але відмовилася назвати конкретний час. Вона не надала детальної інформації щодо порядку денного. Зазвичай ізраїльські лідери виконують офіційні обов'язки у вихідні дні після закінчення єврейського суботнього відпочинку в суботу ввечері. Посольство США в Єрусалимі не надало жодних коментарів щодо зустрічі, про яку раніше повідомили ізраїльські ЗМІ", - написало видання.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю в першій половині дня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зусріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п'ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.