Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо російсько-української війни, повідомляє Sky News з посиланням на речника британського уряду Дейва Пареса.

У відповідь на твердження у Давосі президента України Володимира Зеленського, що союзники Києва "слабкі та нерішучі", Парес відповів: "З наближенням четвертої річниці вторгнення ми розуміємо і поділяємо розчарування Зеленського з приводу продовження варварської війни. Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо України, зокрема очолювала Коаліцію бажаючих. Ми виділили GBP 1,2 млрд на двосторонню підтримку та гуманітарну допомогу. Поки триває дипломатична робота, ми підтримуємо Україну, щоб забезпечити її оборону".

На запитання, чи вважає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, що Європа повинна робити більше, речник додав: "Прем’єр-міністр чітко висловився з більш загального питання: Європа повинна посилити оборону і безпеку. Ключовою фігурою є Путін, який міг би негайно припинити війну".