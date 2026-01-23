Інтерфакс-Україна
Події
15:14 23.01.2026

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

1 хв читати
Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ
Фото: ua.depositphotos.com

Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо російсько-української війни, повідомляє Sky News з посиланням на речника британського уряду Дейва Пареса.

У відповідь на твердження у Давосі президента України Володимира Зеленського, що союзники Києва "слабкі та нерішучі", Парес відповів: "З наближенням четвертої річниці вторгнення ми розуміємо і поділяємо розчарування Зеленського з приводу продовження варварської війни. Велика Британія завжди вживала рішучих заходів щодо України, зокрема очолювала Коаліцію бажаючих. Ми виділили GBP 1,2 млрд на двосторонню підтримку та гуманітарну допомогу. Поки триває дипломатична робота, ми підтримуємо Україну, щоб забезпечити її оборону".

На запитання, чи вважає прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, що Європа повинна робити більше, речник додав: "Прем’єр-міністр чітко висловився з більш загального питання: Європа повинна посилити оборону і безпеку. Ключовою фігурою є Путін, який міг би негайно припинити війну".

Теги: #україна #війна #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 23.01.2026
Єврокомісія розгортає в Україні 447 аварійних генераторів на суму EUR3,7 млн

Єврокомісія розгортає в Україні 447 аварійних генераторів на суму EUR3,7 млн

13:04 23.01.2026
Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

07:49 23.01.2026
Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

22:18 22.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

15:12 22.01.2026
Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

10:24 22.01.2026
Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

04:18 22.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

02:12 22.01.2026
Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

01:51 22.01.2026
Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

20:50 21.01.2026
З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

СБУ оприлюднила допит окупанта, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених

У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА