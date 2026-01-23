Єврокомісія розгортає в Україні 447 аварійних генераторів на суму EUR3,7 млн

Фото: © European Union, 2026

Європейська комісія ще раз оголосила, що надала Україні 447 аварійних генераторів вартістю 3,7 млн євро для відновлення енергопостачання критично важливих служб в Україні.

Раніше відповідний анонс вночі п’ятниці по завершенню неформального засідання Європейської ради зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Понад мільйон українців залишилися без електроенергії, води та опалення за мінусових температур після невпинних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Європейська комісія сьогодні розгортає 447 аварійних генераторів вартістю 3,7 мільйона євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб", - сказано в розповсюдженому пресрелізі.

В Єврокомісії зазначили, що генератори, які мобілізовані зі стратегічних резервів rescEU, що розміщені в Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад. "Ця мобілізація спрямована на задоволення нагальних потреб та спирається на постійну підтримку ЄС енергетичної стійкості України", - наголошується в повідомленні.

Відповідно до інформації Єврокомісії, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС направив до України близько 10 тис генераторів через Механізм цивільного захисту ("UCPM"). "Напередодні цієї зими Комісія також завершила переміщення повноцінної теплоелектростанції, подарованої Литвою, – найбільшу скоординовану логістичну операцію в історії Механізму – для відновлення критичної потужності української мережі", - нагадали в ЄК.