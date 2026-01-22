Інтерфакс-Україна
Телеком
18:33 22.01.2026

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

1 хв читати
Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення підстанцій, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Більше 8 000 базових станцій вже працюють на генераторах", – написала вона у Телеграм-каналі у четвер.

Прем’єр-міністр зустрілася з представниками операторів мобільного звʼязку.

"Наша спільна задача — гарантувати зв’язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла. Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", – зазначила вона.

Свириденко повідомила, що окремо під час зустрічі обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", – написала вона.

Теги: #генератори #мобільний_звязок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 22.01.2026
Литва відправляє в Україну понад 90 генераторів - уряд

Литва відправляє в Україну понад 90 генераторів - уряд

20:50 21.01.2026
З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

12:58 21.01.2026
Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

11:44 19.01.2026
Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

15:12 15.01.2026
Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

Масове використання генераторів не впливає на ціну палива – директор А-95

20:20 13.01.2026
Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

20:19 13.01.2026
Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

Понад 4,5 тис джерел резервного живлення придбано в Києві за програмами співфінансування - КМДА

23:33 12.01.2026
У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

22:47 11.01.2026
ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Кабмін передбачив функціонування інформсистеми грантової підтримки Фонду президента "Е-грант"

"Київстар" повідомив про роботу 70% мережі у штатному режимі

Застосунки Uklon з 22 січня працюватимуть цілодобово у 19 містах України

"Нова пошта" у 2025р збільшила виручку на 21%

Масові відключення 40-60% інфраструктури наразі фіксуються у 9 областях – "Київстар"

"Київстар" планує інвестувати у ВДЕ та е-commerce - СЕО

Держкомтелерадіо з січня вносить до ДМС подання для видачі посвідок на тимчасове проживання представникам іноземних медіа

Кабмін призначив Ругаєва в.о. держсекретаря Мінцифри

Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА