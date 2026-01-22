Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення - Свириденко

Оператори мобільного зв’язку закупили більше 15 тис. генераторів для резервного живлення підстанцій, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Більше 8 000 базових станцій вже працюють на генераторах", – написала вона у Телеграм-каналі у четвер.

Прем’єр-міністр зустрілася з представниками операторів мобільного звʼязку.

"Наша спільна задача — гарантувати зв’язок по всій країні навіть під час тривалих відключень світла. Стабільний звʼязок важливий для життєзабезпечення людей і громад", – зазначила вона.

Свириденко повідомила, що окремо під час зустрічі обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", – написала вона.