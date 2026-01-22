Інтерфакс-Україна
Телеком
16:01 22.01.2026

Кабмін передбачив функціонування інформсистеми грантової підтримки Фонду президента "Е-грант"

Кабінет міністрів затвердив положення про інформаційно-комунікаційну систему грантової підтримки освітніх і наукових ініціатив Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту "Е-грант".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, положення визначає основні завдання та функціональні можливості, а також інші питання щодо функціонування інформаційно-комунікаційної системи грантової підтримки освітніх і наукових ініціатив Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту (системи "Е-грант"). 

Фонд президента був створений у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді. У червні 2021-го Володимир Зеленський затвердив положення про Раду Фонду, перезапустивши його діяльність.

