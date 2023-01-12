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19:09 12.01.2023

Верховна Рада врегулювала процедуру ухвалення рішень у багатоквартирному будинку з використанням електронних інструментів та електронного цифрового підпису

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Верховна Рада врегулювала процедуру ухвалення рішень у багатоквартирному будинку з використанням електронних інструментів та електронного цифрового підпису

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками".

"Завдяки цьому закону ОСББ проводитимуть будинкові збори в режимі відеоконференцій, власники житла зможуть брати участь у голосуванні дистанційно, що дасть змогу ухвалювати ще важливіші для людей рішення", - прокоментувала голова Комітету з регіонального розвитку Олена Шуляк.

Отже, співвласники, які були змушені виїхати в інші регіони або навіть за кордон, зможуть голосувати за ефективне використання спільного майна, а також за участь у програмі Фонду енергоефективності.

Серед нововведень, передбачених у законопроєкті, з'явилися можливості: надсилати електронні повідомлення про проведення зборів за згодою співвласників; проводити збори повністю або частково в режимі відеоконференції; голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.

Процес голосування уніфікується і для будинків з ОСББ, і для тих, де ОСББ ще не створено.

Теги: #осбб #функціонування

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