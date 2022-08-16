Асоціація ОСББ Києва пропонує дозволити проведення зборів власників онлайн та використання цифрових підписів через "Дію"

Асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОМСД) Києва пропонує дозволити проведення зборів власників онлайн та використання їх цифрових підписів для реєстрації через "Дію".

"В умовах воєнного часу та відсутності в країні значної кількості жінок, служби у ЗСУ багатьох чоловіків можливість проведення зборів в онлайн-режимі є вкрай актуальною. Також дуже важливо мати можливість використовувати цифровий підпис, а після цього провести реєстраційні дії", - пояснюється в листі на ім'я голови партії "Слуга народу", в якому викладено пропозиції до законопроєкту №7029 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками".

Як уточнив радник заступника голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Олексій Тихонов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", використання цифрового підпису за участю та голосування на зборах ОСББ дозволить включити максимум власників для ухвалення рішень з управління житловими комплексами в нинішніх умовах.

"Ми пропонуємо цей механізм реалізувати за допомогою "Дії". Реєстратор зможе бачити не лише фізичні підписи під протоколом, а й цифрові", - повідомив Тихонов.

Як повідомлялося, законопроєкт №7029 поданий до Ради у лютому і покликаний спростити створення ОСББ та їхню діяльність.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, близько 30% багатоквартирних будинків в Україні не ухвалили рішення про форму управління багатоквартирними будинками, що зокрема не дозволяє їм брати участь у програмах Фонду енергоефективності.

Документ передбачає усунути необхідність наявності нотаріально посвідченої довіреності про представництво від співвласників багатоквартирного будинку за державної реєстрації ОСББ. Крім того, пропонується створити умови для можливості ухвалення рішень співвласниками шляхом електронного голосування із використанням електронного цифрового підпису.