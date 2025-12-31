Інтерфакс-Україна
Економіка
11:20 31.12.2025

Собівартість будівництва житла в Україні у 2026р помірно зростатиме у межах 10-15% – прогноз забудовників

Динаміка зростання собівартості будівництва житла в Україні у 2026 році дещо уповільниться порівняно з попередніми періодами, показник збільшиться в середньому на 10-15% протягом року, прогнозують українські забудовники.

"У 2026 році ми очікуємо подальше зростання собівартості будівництва, однак темпи цього зростання, ймовірно, будуть більш помірними, ніж у попередні періоди. Основними чинниками залишаються вартість будівельних матеріалів, енергоносіїв, логістики та оплати праці, а також валютні коливання", – розповіли у пресслужбі групи компаній DIM агентству "Інтерфакс-Україна".

Стримування зростання собівартості стає можливим завдяки адаптації ринку будівництва до нових умов: оптимізації проєктних рішень, будівельних процесів та ланцюгів поставок. При цьому важливою умовою залишається збереження балансу між економічною ефективністю проєктів і збереженням стандартів житла, зазначили у компанії.

Водночас тиск на собівартість наступного року чинитимуть вартість енергоносіїв, логістика, імпортозалежні будівельні матеріали, а також посилення вимог до інженерних систем і безпеки, повідомив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль. За його словами, на 2026 рік компанія очікує зростання собівартості в межах 15-20%.

"Наш базовий сценарій – зростання собівартості в межах 15-20% р/р, але діапазон буде залежати від курсу, цін на матеріали та ситуації на ринку праці. Ми закладаємо запас міцності через довші контракти з підрядниками, оптимізацію проєктних рішень без втрати якості та планування закупівель критичних матеріалів наперед", – зазначив він.

Важливим фактором зростання вартості будівництва залишаються заробітні плати в індустрії, додав Коваль. Для боротьби з кадровим дефіцитом Perfect Group працюють над трудовими контрактами з іноземцями, зокрема з Індії, для залучення на підрядні роботи.

В свою чергу комерційний директор київських проектів компанії Greenville Дан Сальцев прогнозує помірне зростання собівартості будівництва житла у межах 6-12% за рік.

"Вірогідно, що собівартість продовжить зростати на 6-12% за рік. Тенденції останніх років підтверджують щорічне підвищення. Головні чинники впливу – інфляція, зростання цін на будівельні матеріали, підвищення заробітних плат, дефіцит кадрів та коливання курсу валюти. Ринок знаходиться в стадії структурних змін", – повідомив експерт і додав, що зниження цін на житло очікувати не варто.

Підтверджують це й експерти девелопера "РІЕЛ". Як повідомили в компанії агентству "Інтерфакс-Україна", на ціну квадратного метра, окрім зростання собівартості, також впливатиме подорожчання позик у будівельному секторі.

"Ми прогнозуємо подальше зростання цін через збільшення собівартості, зростання інвестицій, які девелопер вкладає на старті проєкту, а також подорожчання кредитів у будівельному секторі. Однак попит, на нашу думку, залишатиметься стабільним, хоча суттєвого збільшення обсягів нового будівництва очікувати не варто", – повідомив девелопер.

Згідно з прогнозом будівельної компанії "Інтергал-Буд", вартість житла продовжить зростати у межах 10-15% порівняно з 2025 роком.

"Вартість квадратного метра, ймовірно, продовжить зростати, але без різких стрибків, у межах 10-15%, і матиме об'єктивні причини, пов'язані із подорожчанням будівельних матеріалів, інженерних рішень, нестачею робочої сили, а також через безпекові, воєнні та політичні фактори", – зазначає комерційний директор компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

За її словами, ринок первинної житлової нерухомості у 2026 році збереже обережну позитивну динаміку. Так, стабільним буде попит на житло у сегментах "комфорт" та "бізнес", а також на купівлю квартир на ранніх стадіях будівництва як традиційно один з найнадійніших активів для збереження коштів.

Втім, до довоєнних показників ринок житлового будівництва все ще не відновився, підкреслюють у групі "Ковальська". На думку девелопера, собівартість будівництва й надалі зростатиме, реагуючи на здорожчання будівельних матеріалів та енергоносіїв, а також через скорочення нових проєктів.

"З огляду на реалії, які ми спостерігаємо, ринок будівництва ще не відновився до довоєнних обсягів. Забудовники переважно завершують раніше розпочаті проєкти, тоді як на п'ять завершених припадає лише один новий. Зростання вартості будівельних матеріалів та електроенергії, а також зменшення пропозиції призведуть до підвищення собівартості будівництва. Очікується, що ціна продажу квартир зростатиме на 10-15% на рік у валюті", – зазначають у компанії.

Як повідомлялося із посиланням на дані українських девелоперів, собівартість будівництва житла в Україні за дев'ять місяців 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла. За даними Державної служби статистики, ціни на будівельно-монтажні роботи у третьому кварталі 2025 року до аналогічного періоду минулого року зросли на 5,3%, ціни на первинному ринку житла за вказаний період – на 12,8%.

Теги: #dim #вартість #житло #будівництво

