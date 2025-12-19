Інтерфакс-Україна
12:55 19.12.2025

У 2025р в Україні побудовано 324 МВт нових ВЕС проти 248 МВт за два попередні роки – голова УВЕА

З початку 2025 року в Україні побудовано 324 МВт нових потужностей вітроелектростанцій, в той час як за два попередні роки – між 2022 р. та першим кварталом 25 рр., – було введено 248 МВт нових ВЕС.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков на пресконференції "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання" в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Сьогодні близько 40% цього обсягу вже приєднано до мережі і генерує електроенергію, решта знаходиться в стадії тестування і компанії нам обіцяють, якщо не до кінця цього року, то до кінця першого кварталу 2026 року, – всі 324 МВт будуть генерувати е/е", - сказав він.

Окрім того, за словами Конеченкова, в Україні ще реалізуються нові проєкти ВЕС загальною потужністю 4,5 ГВт, з яких 44% розміщуються на заході країни, 34% - у центральних регіонах і решта 22% – на півдні України, в першу чергу, в Одеській і Миколаївській областях.

За даними УВЕА, загальна потужність встановлених в Україні ВЕС наразі складає 2,3 ГВт, з яких 1,3 ГВт розміщені на тимчасово окупованій території.

Також в країні нараховується 534 МВт загальної встановленої потужності систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).

