17:20 02.12.2025

На півдні Польщі за EUR22 млн побудують інтермодальний термінал для обробки перевезень між Україною та ЄС

Польський оператор терміналів CLIP Terminals підписав угоду з консорціумом компаній щодо будівництва інтермодального термінала у місті Забже на півдні Польщі, а також модернізацію колійної інфраструктури, повідомило польський інтернет-ресурс Railfreight.com.

Видання уточнило, що вартість контракту становить близько EUR22 млн, а завершити роботи планують до 30 червня 2026 року.

"Підписання цієї угоди є ще одним кроком у реалізації нашої стратегії розвитку інтермодальної інфраструктури в Польщі. Термінал у Забже стане одним із найсучасніших об’єктів у регіоні, що дозволить йому обробляти зростаючий обсяг перевезень між ЄС та Україною", — прокоментувала президент правління групи CLIP Агнешка Гіпсь.

У CLIP стверджують, що Забже стане "ключовою точкою на карті інтермодальних перевезень". Термінал матиме сучасну перевантажувальну інфраструктуру, що підтримуватиме автомобільні та залізничні перевезення, а модернізована система колій має дозволити обробляти більше поїздів та скоротити час роботи.

Теги: #польща #clip_terminals #будівництво

