Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Фото: https://mfa.gov.ua

Офіційна церемонія передачі тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Іраклі Абесадзе уповноваженому представнику Сумської військової адміністрації дев'яти промислових генераторів різної потужності на суму понад $553 тис., виділених урядом Грузії для забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок російської агресії регіонів України, відбулася в понеділок, 5 січня.

"В умовах щоденних терористичних атак, а також суворих холодів ця гуманітарна допомога є надзвичайно важливою і вчасною. Вона дасть можливість посилити життєстійкість Сумщини, яка перебуває у зоні щоденної загрози від російського ворога, стикаючись з жорстокими атаками на цивільну інфраструктуру та мирне населення", - повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ уряд Грузії уже направив в Україну 27 генераторів для соціальних та інфраструктурних об’єктів Києва, Львова, Харкова, Миколаєва і Гостомеля, а також дев'ять - для Сумської області.