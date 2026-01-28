Інтерфакс-Україна
Події
19:48 28.01.2026

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

1 хв читати
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським
Фото: https://www.bfmtv.com/politique

За підсумками засідання G7, співголовою якого була Франція, до України будуть надіслані генератори, повідомив президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"З огляду на надзвичайну ситуацію, ми мобілізуємося. За підсумками засідання G7+, співголовою якого була Франція, до України будуть надіслані генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму", - написав Макрон у соцмережі Х у середу.

Крім того, Франція рішуче засуджує російські удари по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі, зокрема, Макрон назвав "неприйнятним" учорашній удар по пасажирському поїзді у Харківській області.

"Позиція Франції є чіткою: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла захищатися і протистояти агресивній війні, яку веде Росія. Україна також може розраховувати на Францію в рамках Коаліції охочих", - запевнив Макрон.

"Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи", - додав він.

Лідери підбили підсумки переговорів, що відбулися минулого тижня в Абу-Дабі.

"Ми дійшли згоди, що європейці повинні бути повноправними учасниками обговорень, які їх стосуються. Франція також залишається рішучою у намірі посилювати тиск на Росію, доки вона ухилятиметься від миру. Ми працюємо над новими санкціями на європейському рівні і продовжуватимемо наші зусилля з метою перешкоджання діяльності "тіньового флоту"", - наголосив Макрон.

 

Теги: #допомога #генератори #франція

