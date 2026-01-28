Інтерфакс-Україна
12:39 28.01.2026

Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

Віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури України Тетяна Бережна домовилася з міністеркою культури Французької Республіки Рашидою Даті про долучення Франції до Альянсу культурної стійкості.

"Франція долучається до Альянсу культурної стійкості. Про це домовилась з міністеркою культури Французької Республіки Рашидою Даті під час зустрічі в Парижі. Обговорили посилення співпраці між Україною та Францією, координацію міжнародних зусиль із захисту й відновлення української культурної спадщини, а також розвиток професійної освіти, обмінів і реставраційних програм", - написала Бережна в мережі Facebook під час робочого візиту у Францію.

Також віцепрем'єр презентувала міжнародним партнерам Український фонд культурної спадщини (UCHF) і обговорили потенційні варіанти участі Франції в UCHF.

Серед іншого, Бережна обговорила з комісаром Європейського Союзу з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленном Мікаллефом та керівництвом ALIPH Барізою Хіарі ініціативу "Culture Compass", спрямовану на стратегічне узгодження культурної політики та посилення координації між державами-членами ЄС.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини. У грудні Бережна повідомила, що Український фонд культурної спадщини зібрав уже понад EUR4 млн міжнародної підтримки.

