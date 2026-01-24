Франція не бере участі в ініціативі PURL, та допомагає Україні в інших сферах - міністр-делегат

Міністр-делегат при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо (Alice Rufo) підтвердила, що Париж не бере участь в ініціативі з закупівлі американської зброї для України PURL, але французька сторона допомагає в інших напрямках.

"Ні, у PURL, ми не беремо участі. Та ми допомагаємо в інших сферах", - сказала вона на брифінгу у пʼятницю у Києві.

Руфо зазначила, що Франція вітає іншими європейськими партнерами цієї ініціативи, та закликала до розвитку безпосередньо систем у ЄС.

"Ми хочемо, щоб усі пам'ятали, що в якийсь момент нам доведеться приймати рішення самостійно і, по суті, розробляти європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків", - додала вона.

Еліс Руфо прибула з візитом до Києва у пʼятницю вранці. Заступниця міністра Збройних сил поклала вінок на честь полеглих Захисників України і віддала їм шану біля Стіни пам'яті в Києві.