Інтерфакс-Україна
Події
12:56 23.01.2026

Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

1 хв читати
Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна проведе в п'ятницю телефонну конференцію з країнами "Великої сімки" (G7), а також скандинавськими та балтійськими країнами, щоб скоординувати підтримку енергетичної мережі України після того, як російські бомбардування залишили сотні тисяч людей без електроенергії та опалення, повідомляє BFM television.

"Вона (Росія – ІФ-У) продовжує обстрілювати українські міста та енергетичну інфраструктуру. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну… Франція надасть Україні еквівалент 13 мегават енергії, що становить близько сотні генераторів", - сказав міністр в ефірі мовника.

Інші країни також пообіцяють надати допомогу під час зустрічі пізніше в п'ятницю, сказав він.

Теги: #франція #конференція #g7

