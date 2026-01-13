Інтерфакс-Україна
Події
14:51 13.01.2026

Французькі слідчі знайшли гараж, де грабіжники ховали вкрадені з Лувру коштовності

Фото: https://x.com/museelouvre

Співробітники відділу із боротьби з бандитизмом у Франції виявили гараж, де грабіжники деякий час переховували викрадені з Лувру коштовності, повідомляє у вівторок видання "Парізьєн" із посиланням на дані розслідування.

"Поліцейські з відділу із боротьби з бандитизмом в Парижі знайшли гараж в комуні Обервільє, де тимчасово зберігалися прикраси з Лувру. Це останнє місцезнаходження, яке наразі відомо слідству", - пише видання.

19 жовтня група з чотирьох осіб викрала з Лувру вісім ювелірних виробів вартістю 88 млн євро. Злочинці припаркували автовишку біля стіни музею, що дозволило двом з них піднятися до рівня галереї "Аполлон" розбити вікно, потрапити до зали, де вони зламали дві вітрини з коштовностями.

За даними видання "Парізьєн", двоє грабіжників заїхали на скутерах в підземний гараж будинку в Обервільє незабаром після крадіжки. Камера відеоспостереження зафіксувала, як перед в'їздом в гараж вони оглянули награбоване, при цьому частина коштовностей була відсутня. Потім злочинці зникли. Незабаром після цього в гараж заїхав автомобіль із двома іншими грабіжниками. Через кілька днів скутери і машину перепаркували.

На сьогодні четверо підозрюваних перебувають під вартою. Вкрадені коштовності досі не знайдено.

Теги: #франція #пограбування #лувр

