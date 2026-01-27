Інтерфакс-Україна
Події
20:14 27.01.2026

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Фото: ПС Франції

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО) та протидії новим технологічним загрозам, передачу Україні літаків Mirage 2000-5 та протидію російському "тіньовому флоту".

У телеграм-каналі у вівторок увечері Федоров повідомив про розмову з французькою візаві та про напрями спільної роботи. "Зараз працюємо над такими напрямами: 1. Кроки для посилення ППО та протидії новим технологічним загрозам. Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва", - написав він.

Також Федоров повідомив, що Україна очікує передачу літаків Mirage 2000-5. "Очікуємо на додаткове постачання літаків — це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі", - додав він.

Міністр "відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності "тіньового флоту" Росії". "Скорочення ресурсів ворога — ключовий фактор зниження його спроможності фінансувати війну", - зазначив Федоров.

"Також запросив Катрін Вотрен відвідати Україну. Готові переводити нашу співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики. Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", - наголосив міністр оборони України.

 

Теги: #ппо #флот #літаки #франція

