Президент НОК Гутцайт закликає українських спортсменів на Олімпіаді-2026 контролювати себе з російськими атлетами

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт закликає українських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) контролювати себе з так званими нейтральними російськими атлетами, щоб не стати жертвою провокацій.

"Ви знаєте, що робити під час того, коли ви будете зустрічати цих нейтральних атлетів", - сказав Гутцайт під час урочистих проводів збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в в Києві у вівторок.

Він зазначив, що нейтральних атлетів на Олімпіаді-2026 буде дуже небагато.

"Ми зробили все можливе, як і в Парижі, що майже їх не буде в деяких видах спорту. Вони отримують ліцензії, але в багатьох видах спорту їх не буде", - зауважив президент НОК.

Зокрема, він зауважив, що на Іграх нейтральних спортсменів не буде в хокеї і біатлоні.

"Тому я вам всім раджу, і ви знаєте вже, як себе вести, коли будете зустрічати цих атлетів. Я розумію ваше відношення всередині серця, я розумію, як ви будете відчувати це, але все ж таки вам потрібно себе контролювати, щоб не було ніяких провокацій проти вас, бо вони потім будуть ці провокації використовувати проти вас, проти України і казати, що ми провокуємо", - наголосив Гутцайт.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт щаявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна векстраполювати це на сьогоднішні умови.