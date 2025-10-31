Міністр спорту про очікування від Олімпіади-2026: Є надії на фрістайл і біатлон

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний розраховує на "необхідний мінімум" в кількості ліцензій на участь українських атлетів на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Я ніколи не називаю кінцеву ціль, скільки ми очікуємо ліцензій. Наразі їх 18. Відбір буде тривати ще до січня, подивимося що вийде. Ми вболіваємо за кожного нашого атлета, бо розуміємо наскільки важко сьогодні даються ці ліцензії", - сказав Бідний в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки він очікує ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026.

На уточнююче запитання, якщо порівняти з тенденцією завоювання ліцензій із зимовою Олімпіадою-2022, коли Україна мала 46 ліцензій, міністр зазначив, що "важко говорити про якесь зростання під час війни, особливо в зимових видах спорту".

"В Україні природні умови не завжди найкращі для підготовки зимових видів спорту. Велика кількість заходів з підготовки проходить за кордоном, а це завжди достатньо дорого, а сьогодні ми заощаджуємо кожну гривню", - додав він.

У звʼязку з цим, Бідний наголосив, що держава в ліцензіях орієнтується на "необхідний мінімум, але про суттєве зростання мови не йде".

"У нас є певні надії на фрістайл, є надії на біатлон - молода перспективна команда. Але не хочеться викреслювати всіх інших, бо Олімпіада це така подія - кожен може показати більше свого максимуму, тому вболіваємо за кожного", - заявив міністр, відповідаючи на запитання про очікування від результатів участі в Олімпіаді-2026.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських іграх 2026 року.

На Олімпіаді-2022 року в Пекіні Україну представляли 45 спортсменів у 12 із 15 видів спорту.