15:22 18.08.2025

Сибіга очікує від зустрічі у Вашингтоні чіткішого розуміння параметрів гарантій безпеки та наближення зустрічі Зеленський-Путін-Трамп

Подальший прогрес, більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій, та наближення зустрічі в тристоронньому форматі Зеленський-Путін-Трамп, за участі, можливо, інших лідерів союзників України, такі основні очікування від зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у понеділок назвав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Момент, в якому ми знаходимося… дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий, гідний мир для України", – сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

Сибіга уточнив, що від зустрічі у Вашингтон очікується розуміння порядку денного тристоронньої зустрічі та її часові рамки.

Глава МЗС наголосив, що всі союзники України поділяють бачення Києва щодо шляхів і формули закінчення цієї брутальної російської агресії.

