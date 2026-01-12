Внаслідок атак на Запорізький район одна людина загинула, четверо поранені, обстріляно 23 населені пункти

Одна людина загинула, четверо поранених внаслідок ворожих атак на Запорізький район протягом минулої доби, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, загалом протягом доби окупаційні війська здійснили 498 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російські війська завдали сім авіаційних ударів по Різдвянці, Оріхову, Малій Токмачці, Воздвижівці та Верхній Терсі.

"273 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Біленьке, Славне, Степногірськ, Приморське, Степове, Лукʼянівське, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Зелене, Варварівку, Добропілля, Солодке та Прилуки. 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Лукʼянівському, Малій Токмачці, Чарівному, Святопетрівці. Добропіллю", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Окрім того, нанесено 213 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Солодкому та Прилуках.

"Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та господарчих споруд", - підсумував Федоров.