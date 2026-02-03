Кількість постраждалих від нічної ракетно-дронової атаки на Київ зросла до трьох – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Троє людей постраждали внаслідок нічної російської ракетно-дронової атаки на Київ, повідомила ДСНС України в Телеграм-каналі станом на 07:16 вівторка.

За інформацією ДСНС під ударами опинилися 5 районів столиці.

"Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, 2 людей отримали травми.

Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста", - сказано в повідомленні ДСНС у Телеграмі.