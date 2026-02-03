Дороги держзначення у 2026р отримають щонайменше 5 нових стоянок для водіїв вантажного транспорту – Мінрозвитку

Щонайменше п’ять нових стоянок для вантажного транспорту з паркомісцями та зонами відпочинку для водіїв планується збудувати на дорогах державного значення у 2026 році, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у відповідь на критику під своїм дописом у Facebook про посилення вимог щодо відпочинку водіїв.

Заступник міністра зазначив, що з 26 липня, через 6 місяців після офіційного опублікування, стають обов’язковими нові правила праці та відпочинку водіїв, які, на думку частини дописувачів є передчасними, у тому числі через відсутність підготовлених місць відпочинку та наявність великих черг на кордоні.

Як повідомив Деркач, вимоги поширюються не лише на штатних водіїв, а й загалом на всіх водіїв комерційного транспорту, незалежно від форми зайнятості, включно з ФОП.

Серед них: максимальний час керування становить 9 годин на день і 56 годин на тиждень, перерва є обовʼязковою після 4,5 години керування, є обовʼязковим використання справних тахографів для перевезень, у тому числі для міжнародних перевезень вантажівками, зареєстрованими після 30 червня 2026 року, діють обовʼязкові смарт-тахографи G2V2.

"Важливо: що ці вимоги поширюються і на водіїв, що виконують міжнародні перевезення пасажирів або міжнародні перевезення таксі (для 5 та більше місць для сидіння). Це важливо, бо раніше частина перевезень фактично випадали з регулювання", - зазначив заступник.

Серед інших нововведень - заборона проведення звичайного щотижневого відпочинку в кабіні транспортного засобу. Перевізник зобов’язаний забезпечити водіям належні умови відпочинку за власний рахунок, уточнив Деркач.

Також встановлено, що нічна зміна не може тривати понад 10 годин. "Нагадаю: робоча зміна – це не лише керування, а й очікування, завантаження, розвантаження", - зауважив заступник.

В той же час, за його словами, нове регулювання передбачає, що тахографи, а також вимоги режиму праці не поширюватимуться на транспорт Сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км, а також навчальний та малошвидкісний транспорт.

Крім того, ці вимоги не застосовуються також до транспортних засобів масою до 7,5 тонн у радіусі до 100 км під час перевезення власного вантажу - за умови, коли керування не є основною діяльністю.