У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

Дорожні служби Запорізької області працюють над забезпеченням проїзності доріг після снігопаду, на місцях задіяно понад 50 одиниць спеціальної техніки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Дорожні служби розпочали роботи ще ввечері, коли пішов сніг, і продовжують безперервно працювати донині. Фахівці розчищають та посипають дороги - готують їх до ранкового руху. Наразі всі шляхи області проїзні", – зазначив Федоров ранком пʼятниці.