Інтерфакс-Україна
Події
07:16 16.01.2026

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

1 хв читати
У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

Дорожні служби Запорізької області працюють над забезпеченням проїзності доріг після снігопаду, на місцях задіяно понад 50 одиниць спеціальної техніки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Дорожні служби розпочали роботи ще ввечері, коли пішов сніг, і продовжують безперервно працювати донині. Фахівці розчищають та посипають дороги - готують їх до ранкового руху. Наразі всі шляхи області проїзні", – зазначив Федоров ранком пʼятниці.

 

Теги: #сніг #запорізька #дороги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 15.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

20:39 14.01.2026
Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

19:33 14.01.2026
Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

07:09 13.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

07:34 12.01.2026
Внаслідок атак на Запорізький район одна людина загинула, четверо поранені, обстріляно 23 населені пункти

Внаслідок атак на Запорізький район одна людина загинула, четверо поранені, обстріляно 23 населені пункти

18:04 11.01.2026
Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

08:30 11.01.2026
У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

07:53 11.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

03:09 11.01.2026
Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

21:29 09.01.2026
Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

ОСТАННЄ

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Окупанти за добу втратили 1 370 осіб та 182 од. спецтехніки - Генштаб

16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА