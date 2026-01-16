Рада ратифікувала дві грантові угоди між урядами України та Італії для проєктів на Одещині бюджетом понад 38 млн євро

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Верховна Рада у четвер ратифікувала дві грантові угоди на суму EUR38,5 млн між урядами України та Італії щодо програми відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону та модернізації зрошувальних систем у регіоні, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Над цими двома грантовими угодами команда Міністерства працювала останні 9 місяців. Віцпремʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підписав їх із віцепрем’єром Італії Антоніо Таяні в Римі на Конференції з відновлення України. Це перші такі угоди з Італією за незалежної України. І що дуже важливо — це безповоротна грантова допомога з боку Італії", - зазначила перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

Основною метою проєкта "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону" загальним бюджетом EUR32,5 млнє збереження ключових культурних об’єктів Одеси та популяризація культурної спадщини України на міжнародному рівні. Їм передбачено відновлення шести знакових культурних об’єктів регіону, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Одеський художній музей, Одеський музей західного і східного мистецтва, Одеська обласна філармонія, Одеський літературний музей, адміністративні будівлі на вул. Рішельєвська,4 та вул. Приморська, 6.

Друга угода направлена на відновлення інфраструктури та агросектору, вона передбачає інвестування EUR6 млн у модернізацію зрошувальних систем Одещини, зокрема, реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем.