18:21 16.01.2026

Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

За минулу добу на лінію 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електроенергії, тепла та води, наразі такі скарги "ногами" перевіряють комунальні служби та ДСНС, а від суботи до перевірок долучаються і співробітники поліції, заявляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За одну добу роботу 112 тільки по місту Києву ми прийняли 3,5 тис. заяв громадян, найбільше – про тривалу відсутність електропостачання. Потім – теплопостачання, а щодо відсутності води – найменше", - розказав міністр в п'ятницю на брифінгу в Києві.

За словами глави МВС України, цілодобово в ситуаційному центрі та комплексі 112 МВС працює до 26 операторів, їхня чисельність може бути збільшена за необхідністю.

Говорячи безпосередньо про алгоритм роботи по реагуванню на скарги, Клименко зазначив: " Оператори виставляють відповідну картку і після цього, щоб не втрачати час, перша інформація йде до Енергетичного штабу. В Енергетичному штабі присутні представники всіх міністерств і відомств і місцевої влади, які одразу дають по команді цю інформацію для виконання".

За словами глави МВС, паралельно інформація йде на Київську міську службу 1551, яка після відповідної інформації "формує свою задачу".

"Третє, що працює із сьогоднішнього ранку, – це 26 чергових частин підрозділів ДСНС. Оператори також приймають інформацію. І хочу підкреслити, що ногами, разом з комунальниками, а від завтрашнього дня ще й поліції, перевіряють виконання (робіт) і стан електромереж, стан з температурою в квартирах", - сказав він.

Тобто, як пояснив міністр, кожна скарга має бути перевірена. "Якщо скарга не задоволена, то місцеві органи влади, комунальні служби мають пояснити населенню, коли, попередньо, буде вода, тепло і чому цього немає", - зазначив він.

Клименко наголосив, що кожна скарга має бути перевірена.

Також він нагадав, що в Києві розгорнути 1295 "пунктів незламності". "Плюс до них ДСНС розгорнула ще 88 надувних каркасних модулів, які також опалюється", - додав Клименко.

За його словами, здебільшого всі "пункти незламності" відповідають необхідним потребам.

"Також ми будемо готові харчувати більшу частину населення у випадку погіршення умов", - наголосив він.

Він також додав: "А для того, щоб не було розгулу криміналітету, щоб люди були спокійні за свої помешкання, коли вони знаходяться в пунктах незламності… в Києві цілодобово працює 15 тис. поліцейських". Міністр уточнив, що це мобільні патрулі, піші патрулі, оперативні підрозділи і поліція охорони.

Теги: #клименко #мвс

