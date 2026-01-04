Інтерфакс-Україна
Події
13:03 04.01.2026

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

1 хв читати
Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України та одночасно після нетривалої реабілітації буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", - написав міністр у Телеграмі.

Міністр також зазначив, що Дейнеко прийняв рішення продовжити військову службу, залишаючись радником.

"Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби. Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", - наголосив Клименко.

Теги: #дейнеко #клименко #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 02.01.2026
Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

17:31 02.01.2026
Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

15:27 30.12.2025
Глава МВС: ключовим досягненням в безпеці цього року став проєкт "Офіцер-рятувальник громади"

Глава МВС: ключовим досягненням в безпеці цього року став проєкт "Офіцер-рятувальник громади"

14:12 29.12.2025
Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

08:53 27.12.2025
Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

13:54 17.12.2025
Глава МВС: Рада надала соцгарантії сім'ям поліцейських, зниклих безвісти

Глава МВС: Рада надала соцгарантії сім'ям поліцейських, зниклих безвісти

10:17 11.12.2025
На Одещині внаслідок російських атак пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки – МВС

На Одещині внаслідок російських атак пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки – МВС

17:01 09.12.2025
Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

Голови МВС країн ЄС домовились про спільну політику щодо біженців – Мерц

18:16 08.12.2025
Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

Глава МВС: встановлено учасників нападу на артистів ансамблю "Гуцулія", це хлопці віком від 17 до 21 року

ВАЖЛИВЕ

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

ОСТАННЄ

Україна очікує на $500 млрд публічного фінансування з $800 млрд Ukraine prosperity plan – глава Мінекономіки

У 1-му корпусі НГУ "Азов" заперечують втрату м. Родинське

Росіяни вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються – мер

РНБО ввела санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, пов'язаних з виробництвом засобів зв'язку, РЕБ та мікроелектроніки для ОПК РФ

Зеленський: Стабільність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

Генштаб зафіксував упродовж доби 211 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 323 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 4 січня знищили або подавили 39 зі 52 засобів повітряного нападу росіян

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА