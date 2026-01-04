Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України та одночасно після нетривалої реабілітації буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", - написав міністр у Телеграмі.

Міністр також зазначив, що Дейнеко прийняв рішення продовжити військову службу, залишаючись радником.

"Крім того, Сергій Дейнеко прийняв для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби. Розумію та підтримую це бажання. До того ж, впевнений, що з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни", - наголосив Клименко.