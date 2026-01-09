Інтерфакс-Україна
Події
16:40 09.01.2026

Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

1 хв читати
Фото: Телеграм/ДСНС Києва

Під час нічної атаки на Київ російські війська завдали повторного удару по будинку, де працювали рятувальники, медики та поліцейські – п’ятеро працівників ДСНС зазнали поранень, загинув медик, на Донеччині постраждали двоє саперів, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогоднішній день знову нагадав, якою ціною рятують життя. Під час нічної атаки на Київ російські війська завдали повторного удару по будинку в момент, коли там працювали рятувальники, медики та поліцейські. Поранені п’ятеро надзвичайників, загинув медичний працівник", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у пятницю.

За даними МВС, ще двоє саперів постраждали у Слов’янську на Донеччині під час обстеження території – стався несанкціонований вибух.

"За одну добу поранено семеро рятувальників. Вони працюють під обстрілами, серед руїн і вибухонебезпечних залишків війни, ризикуючи власним життям заради інших. Дякуємо за кожну секунду служби. Пораненим – якнайшвидшого одужання, їхнім родинам – сил", - наголосили у пресслужбі МВС.

Теги: #київ #постраждалі #загиблі #атака_рф #мвс

