19:02 30.01.2026

Ворог атакує логістику на ділянці траси E50 Покровськ-Павлоград БпЛА на Starlink – радник Міноборони

Окупанти атакують логістику на ділянці траси E50 (Богуслав-Петропавлівка) з використанням безпілотників, обладнаних зв'язком через систему Starlink, повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Ворог кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав-Петропавлівка БПЛА на Старлінках. За добу там десятки ударів, в тому числі по автобусу, який перевозив людей (дивом всі залишилися живі). Все це Рубікон відразу показує на своїх каналах", - написав він у Телеграмі.

За його словами, Міноборони "реагує миттєво" та міністр оборони України Михайло Федоров особисто взяв під контроль цю проблему.

Радник подякував військовим, які надсилали йому інформацію з місць подій.

