Інтерфакс-Україна
Промо
14:07 31.12.2025

Де вчаться на логіста?

2 хв читати
Де вчаться на логіста?

У сучасному світі логістика стає одним із ключових напрямів, що забезпечують безперебійну роботу бізнесу, транспорту та міжнародної торгівлі. Саме тому питання де вчаться на логіста стає дедалі актуальнішим для абітурієнтів. Варто також зазначити, що навчання на логіста в Польщі є одним із найпопулярніших напрямів в цій країні, адже вона входить до європейського транспортного хабу та пропонує якісну освіту міжнародного рівня.

Де можна здобути освіту логіста?

Освітня програма “Логістика” представлена в десятках закладів: університетах, академіях, інститутах та навіть на базі коледжів. Спеціальність має прикладний характер, тому навчання включає не лише теорію, а й практичні кейси, роботу з цифровими платформами, аналіз логістичних процесів та оптимізацію ланцюгів постачання.

Найчастіше логістів готують:

  • класичні університети, що мають факультети економіки та менеджменту;
  • технічні університети, де логістика пов’язана з транспортними технологіями;
  • бізнес-школи, орієнтовані на управління потоками та міжнародну торгівлю.

Професія логіста є міждисциплінарною, тому студенти отримують знання зі сфер економіки, IT, менеджменту, аналітики та міжнародних відносин.

Навчання в Україні та за кордоном

В Україні освіту за напрямом “Логістика” можна здобути у державних і приватних вишах у великих містах - Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі. Вони пропонують як бакалаврські, так і магістерські програми. Однак все більшої популярності набирає навчання за кордоном, особливо в країнах ЄС, які мають потужну транспортну інфраструктуру та високий рівень працевлаштування випускників.

Багато українських студентів, які отримали диплом бакалавра, замислюються про продовження освіти і магістратура в Польщі стає актуальним варіантом для цього.

Програми в Польщі та інших країнах ЄС часто передбачають стажування в логістичних центрах, на складах, у транспортних компаніях та виробничих корпораціях. Це дозволяє студентам отримати реальні навички ще під час навчання.

Що вивчають майбутні логісти?

Освітні програми охоплюють широкий спектр дисциплін. Серед основних предметів:

  • управління ланцюгами постачання;
  • транспортні системи та види перевезень;
  • міжнародна логістика та митна справа;
  • складська логістика та інвентаризація;
  • логістичні інформаційні системи;
  • аналітика та оптимізація процесів.

До цього додаються предмети з менеджменту, економіки, комунікацій та іноземних мов, адже логіст працює у міжнародному середовищі.

Переваги професії та перспективи

Логістика є сферою, попит на яку лише зростає. Після навчання випускники можуть працювати у транспортних компаніях, на виробничих підприємствах, у міжнародних корпораціях, портах, аеропортах та логістичних центрах. Основними перевагами спеціальності є:

  • можливість роботи в різних країнах світу;
  • стабільний попит на фахівців;
  • можливість кар’єрного зростання;
  • високий рівень зарплат у міжнародних компаніях.
Теги: #логістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 20.12.2025
Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

14:55 18.11.2025
Консолідація вантажів у Китаї - як суттєво знизити витрати на доставку

Консолідація вантажів у Китаї - як суттєво знизити витрати на доставку

23:25 13.11.2025
Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

10:37 10.11.2025
Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

22:28 31.10.2025
Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

15:20 26.09.2025
Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

08:34 19.09.2025
Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

11:50 26.08.2025
ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

ССО уразили об'єкти логістики на ТОТ Криму

22:33 12.08.2025
Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

Голова СБУ про Кримський міст: військової логістики там немає, це аварійна конструкція

12:29 07.08.2025
Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

ОСТАННЄ

Усвідомлений вибір або як завжди знати, які навушники зроблять ваш день

всеКАРТА від ПУМБ для зручного керування коштами

Онлайн-платформа VOLOS.RENT: що пропонує і в чому переваги сервісу

Український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine

Як змінився найм персоналу за рік і що це означає для бізнесу у 2026

"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

Ukrainian Building Awards 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

Топ-7 секретів вибору оптоволоконного кабелю

Які активні інгредієнти працюють найкраще: думка фахівців

Сучасні камери відеоспостереження: особливості нових технологій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА