23:25 13.11.2025

Федоров: РФ застосовує дальнобійні оптоволоконні дрони для загрози українській логістиці

Росія почала застосовувати оптоволоконні дрони дальньої дії, що практично не піддаються глушінню сигналу, для ураження логістичних маршрутів України, повідомляє в коментарі для Business Insider перший віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, нові дрони мають дальність до 50 км, що перевищує показники більшості відомих оптоволоконних дронів на полі бою. "Дійсно впливає на нашу логістику", – зазначив Федоров, підкресливши, що це перше офіційне підтвердження використання таких озброєнь у бойових умовах.

"Оптоволоконні дрони використовують котушки з довгими тонкими кабелями, які забезпечують стабільний звʼязок із пілотом, роблячи їх фактично нечутливими до електронних засобів боротьби — і, відповідно, більш небезпечними в бойових умовах", - зазначено в повідомленні.

Оптоволоконні дрони, на відміну від традиційних FPV-дронів з радіозв’язком, керуються через довгі кабелі, що забезпечує стабільний зв’язок і робить їх нечутливими до глушіння сигналів. "Оптоволоконні дрони показали нам, що дрони, нечутливі до електронної війни, дійсно є серйозною загрозою для логістики та персоналу", – зазначив Федоров.

Водночас українські військові вже розробляють технології протидії таким дронам та тестують їх на передовій. Серед методів – пряме ураження, організація засідок та спроби перерізати кабелі, що утримують дрон у польоті.

Федоров додав, що дрони використовуються нечасто через складність управління: вони важкі, повільні та чутливі до вітру, а котушка з оптоволоконним кабелем обмежує маневреність. Водночас їх застосування підкреслює розвиток нових технологій на полі бою, і Україна активно готує автономні дрони з штучним інтелектом, щоб випередити супротивника.

Джерело: https://www.businessinsider.com/unjammable-russian-drones-now-long-range-threaten-ukraine-supply-lines-2025-11

Теги: #дрони #оптоволокно #логістика

