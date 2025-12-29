Інтерфакс-Україна
Події
20:12 29.12.2025

БПЛА вражають близько 60% цілей ЗСУ – Сирський

1 хв читати
Парадигма війни змінилася, і артилерія у структурі вогневого ураження поступилася БПЛА, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Зараз парадигма війни змінилась так, що артилерія має частку приблизно 40% у загальній структурі вогневого ураження. Близько 60% – залежно від погоди, інколи більше, інколи менше – мають безпілотні сили", - пояснив Сирський в інтерв’ю "24 Каналу".

Він додав, що артилерія зараз переживає процес свого розвитку у сенсі використання далекобійних снарядів.

"Частка і кількість далекобійних снарядів в боєкомплекті має бути збільшена, тому що ми наразі не маємо можливості комплектувати боєкомплекти, як вважаємо чи розраховуємо за потрібне. Ефективність керованих боєприпасів дуже ефективно показують такі керовані снаряди, як Copperhead. Вони уражають практично з першого пострілу важливі цілі противника, І це, дійсно, перевага, тому що тоді ефективність артилерії значно збільшується", - розповів Сирський.

Крім того, велике значення має використання спеціальних боєприпасів, в тому числі для дистанційного мінування.

"Дрони складають конкуренцію артилерії, але ж не можуть конкурувати у кількості, якості і миттєвості постановки таких загроз. Тому артилерія не втратила свого значення, але вона перебуває у процесі трансформації, адже співпрацює і застосовується комплексно з дронами. Сьогодні артилерія без коригування вже не можлива", - резюмував Сирський.

 

Теги: #дрони #співвідношення #ураження

