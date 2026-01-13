Чотири танкери були атаковані дронами у Чорному морі – ЗМІ

Чотири нафтові танкери під управлінням грецької компанії були атаковані невідомими безпілотними літальними апаратами у вівторок у Чорному морі, коли прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля узбережжя Росії, повідомили Reuters з посиланнями на вісім джерел.

Один із танкерів, Delta Harmony, знаходиться під управлінням грецької компанії Delta Tankers, як свідчать дані LSEG, та, за інформацією джерел, мав завантажити казахстанську нафту з Tengizchevroil, підрозділу американської нафтової компанії Chevron. Інший, Matilda, управляється грецькою компанією Thenamaris і, як очікується, буде завантажувати нафту з Карачаганака, додали джерела.

Представник компанії Thenamaris підтвердив, що судно Matilda було вражене двома дронами, коли чекало в баластному стані за 30 миль від КТК.

"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно отримало незначні пошкодження палубних конструкцій, які можна повністю відремонтувати. Судно, яке залишається придатним до плавання, зараз відпливає з цієї зони", — повідомив представник компанії.

Два джерела в галузі морської безпеки повідомили, що на борту спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Ще два нафтові танкери, Freud, що управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme, що управляється Delta Tankers, також були атаковані дронами поблизу терміналу КТК, повідомили три джерела.

Трубопровід КТК транспортує нафту до терміналу Южна Озерівка на Чорному морі, поблизу Новоросійська на півдні Росії.

За повідомленням, невідомо, хто стоїть за атакою дронів. Україна відмовилася коментувати останні атаки на КТК.

Як повідомлялось, 29 листопада український безпілотник вразив одну з трьох основних причальних споруд CPC поблизу порту Новоросійськ, що призвело до падіння експорту та видобутку нафти в Казахстані.