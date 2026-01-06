Інтерфакс-Україна
19:01 06.01.2026

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Грудень 2025 року став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки військовослужбовців окупаційної армії, скільки росія призвала за місяць, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. У це число входять тільки підтверджені відео випадки, але реальні втрати окупантів більші", - написав Сирський у Телеграм-каналі.

Він наголосив, що минулий рік справді став роком великого ривка на цьому напрямку. Безпілотна складова у ЗСУ суттєво зросла.

"Не зупиняємося. На 2026 рік нами сплановано подальше нарощення спроможностей підрозділів БпС", - заявив головнокомандувач.

Він також повідомив, що за даними військової розвідки противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тис. військовослужбовців. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165,5 тис. А до 2030 року – майже до 210 тис.

Також відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в рф виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких таких БпЛА щодоби.

"Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем. У сучасній війні це першочергова мета. Для цього, серед іншого, поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів. Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", - наголосив Сирський.

Так, повідомив він, в грудні українськими підрозділами безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) виконано близько 339 тис. завдань, наземних роботизованих комплексів (НРК) – майже 2,1 тис.

Загальна кількість уражених/знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника – більш як на чверть.

 

Теги: #війна #дрони #сбс #сирський

