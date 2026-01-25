Інтерфакс-Україна
10:46 25.01.2026

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

Фото: Держетнополітики

Голова Державної служби України з етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський вважає, що одне з ключових питань для дослідників, чи стало в житті людей більше релігії і Церкви під час війни.

"Війна діє як моральний каталізатор, який оголює людську природу і змушує суспільство повертатися до фундаментальних питань — віри, сенсу, відповідальності, — і дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи… Одне з ключових питань, яке сьогодні постає для дослідників релігії, — чи стало в нашому житті більше релігії і більше Церкви під час війни", — цитує Єленського пресслужба за результатами конференції "Голос УГКЦ у світі".

Зазначається, що згідно з останніми опитуваннями громадської думки, майже кожен четвертий українець став більш релігійним або прийшов до віри після початку повномасштабного вторгнення.

"Близько 26% людей говорять, що стали більш релігійними, і лише 6% — що віра відійшла на другий план. Це не просто цифри — це прямий запит до Церкви, до її голосу", — підкреслив він.

Також Єленський зазначив, що голос українських Церков сьогодні дедалі гучніше звучить за межами країни, а активність українських релігійних діячів і спільнот у Європі, Північній Америці та інших регіонах світу вже дає відчутні результати.

"Сьогодні те, що було вистраждане нашими предками і за що ми продовжуємо боротися нині, становить для нас очевидну істину, але досі потребує пояснень. І саме тут міжнародна адвокація українських Церков має величезне значення. Українські католики, протестанти, євангельські християни змогли достукатися до своїх одновірців і партнерів у світі. І це настільки відчутно, що викликає граничну нервову реакцію з боку російських пропагандистів і контрольованої Кремлем Російської церкви", — зауважив він.

Голова ДЕСС наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни свобода совісті в Україні залишається недоторканною — і це принципова відмінність української держави від держави-агресора.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, проведеним 26 листопада - 29 грудня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед суспільних інституцій лідерами довіри серед українців стабільно лишаються Сили оборони України (94%), волонтери (79%), президент країни (57%) та Служба Безпеки (51%). Крім того, зазначалося, що церква раніше була інституцією-лідером за довірою, проте за останні роки істотно втратила в довірі. За останній рік ситуацію з довірою Церкві трохи покращилася – зараз 44% довіряють Церкві і 28% не довіряють. У 2024 році співвідношення було 40% до 26%.

